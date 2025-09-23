В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге Перу.

Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 43 км к юго-востоку от города Сан-Хуан с населением 12,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.