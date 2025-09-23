Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 22:48
    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге Перу.

    Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

    По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 43 км к юго-востоку от города Сан-Хуан с населением 12,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

    Перу землетрясение
    Peruda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Лента новостей