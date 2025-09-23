В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6
Другие страны
- 23 сентября, 2025
- 22:48
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге Перу.
Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 43 км к юго-востоку от города Сан-Хуан с населением 12,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Последние новости
00:04
Фото
Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с премьер-министром Греции — ОБНОВЛЕНОДругие
00:00
Фото
Сильный взрыв прогремел в центре ОслоДругие страны
23:47
Токаев: Казахстан приветствует нормализацию между Азербайджаном и АрмениейВ регионе
23:35
Первая леди Азербайджана приняла участие в приеме "Строить будущее вместе" в Нью-ЙоркеВнешняя политика
23:35
В Евлахе 4-летний ребенок погиб в результате несчастного случаяПроисшествия
23:18
Трамп допустил, что Украина может вернуть себе все свои территорииДругие
23:16
Известный журналист Туран Ибрагимов назначен главным редактором Baku TVМедиа
23:13
Фон дер Ляйен: ЕС откажется от российских энергоносителей к 2027 годуДругие страны
22:57