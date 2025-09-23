Peruda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib
- 23 sentyabr, 2025
- 23:33
Perunun cənubunda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri 12 700 nəfər əhalisi olan San-Xuan şəhərindən 43 km cənub-şərqdə yerləşib. Zəlzələnin ocağı isə 40 km dərinlikdə olub.
Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
