İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Peruda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 23:33
    Peruda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Perunun cənubunda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri 12 700 nəfər əhalisi olan San-Xuan şəhərindən 43 km cənub-şərqdə yerləşib. Zəlzələnin ocağı isə 40 km dərinlikdə olub.

    Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

    Peru Zəlzələ dağıntı
    В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Son xəbərlər

    23:55

    Tokayev: Qazaxıstan Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasını alqışlayır

    Region
    23:43

    Tramp bildirib ki, Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə etmək hələ tezdir

    Digər ölkələr
    23:36
    Foto

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Kiriakos Mitsotakis ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    23:33

    Peruda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    23:31
    Foto

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında İraq Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    23:29

    Azərbaycanın birinci xanımı Nyu-Yorkda "Gələcəyi birlikdə qurmaq" adlı ziyafətdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    23:22

    Xamenei: ABŞ ilə danışıqlar İranın milli maraqlarına xidmət etmir

    Region
    23:18

    Tramp: Rusiya-Ukrayna müharibəsi tezliklə bitməyəcək

    Digər ölkələr
    23:15

    Yevlaxda 4 yaşlı uşaq bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti