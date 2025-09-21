В Перу произошли столкновения протестующих и полицейских

В Перу во время акции протеста начались массовые беспорядки.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

Молодые люди вышли на протест в столице Перу городе Лиме под лозунгом "Поколение Z против президента Дины Болуарте". Участники акции потребовали прозрачности в решениях правительства и парламента. Также протестующие отвергли реформу пенсионной системы.

В ходе столкновений участники акции попытались захватить административные здания. Сотрудники полиции при этом применили слезоточивый газ, а также открыли огонь резиновыми пулями. Есть задержанные и раненные.

Напомним, что в начале сентября в Непале произошла "революция поколения Z". Массовые беспорядки начались после ограничения работы крупных социальных сетей и СМИ в стране.

В ходе протестов были атакованы офис генпрокурора и здание окружного столичного суда. Протестующие избили министра финансов Прасада Паудала, после чего ворвались в дом бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба. Его самого и его жену Арзу Рану Деуба, которая является главой МИД, избили.