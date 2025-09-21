Peruda etirazçılarla polis arasında toqquşma baş verib
Peruda etiraz aksiyası zamanı kütləvi iğtişaşlar baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP məlumat yayıb.
Perunun paytaxtı Limada gənclər "Z nəsli prezident Dina Boluarteyə qarşı" şüarı ilə etiraz aksiyası keçirib.
Hökumət və parlament qərarlarında şəffaflıq tələb edən etirazçılar pensiya islahatını rədd ediblər.
Qarşıdurma zamanı etirazçılar hökumət binalarını ələ keçirməyə cəhd ediblər. Polis gözyaşardıcı qazdan və rezin güllələrdən istifadə edib. Həbslər və yaralananlar olub.
Xatırladaq ki, sentyabrın əvvəlində Nepalda "Z nəsli inqilabı" baş verib. Kütləvi iğtişaşlar ölkədə əsas sosial media və media vasitələrinə məhdudiyyətlər qoyulduqdan sonra başlayıb.
Aksiyalar zamanı Baş Prokurorluq və paytaxtın rayon məhkəməsi hücuma məruz qalıb. Etirazçılar maliyyə naziri Prasad Paudalı döyüblər, sonra isə keçmiş baş nazir Şer Bahadur Deubanın evinə soxulublar. O, Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri olan həyat yoldaşı Arzu Rana Deuba ilə birlikdə döyülüb.