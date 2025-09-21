İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Peruda etirazçılarla polis arasında toqquşma baş verib

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2025
    • 08:32
    Peruda etirazçılarla polis arasında toqquşma baş verib

    Peruda etiraz aksiyası zamanı kütləvi iğtişaşlar baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP məlumat yayıb.

    Perunun paytaxtı Limada gənclər "Z nəsli prezident Dina Boluarteyə qarşı" şüarı ilə etiraz aksiyası keçirib.

    Hökumət və parlament qərarlarında şəffaflıq tələb edən etirazçılar pensiya islahatını rədd ediblər.

    Qarşıdurma zamanı etirazçılar hökumət binalarını ələ keçirməyə cəhd ediblər. Polis gözyaşardıcı qazdan və rezin güllələrdən istifadə edib. Həbslər və yaralananlar olub.

    Xatırladaq ki, sentyabrın əvvəlində Nepalda "Z nəsli inqilabı" baş verib. Kütləvi iğtişaşlar ölkədə əsas sosial media və media vasitələrinə məhdudiyyətlər qoyulduqdan sonra başlayıb.

    Aksiyalar zamanı Baş Prokurorluq və paytaxtın rayon məhkəməsi hücuma məruz qalıb. Etirazçılar maliyyə naziri Prasad Paudalı döyüblər, sonra isə keçmiş baş nazir Şer Bahadur Deubanın evinə soxulublar. O, Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri olan həyat yoldaşı Arzu Rana Deuba ilə birlikdə döyülüb.

    Peru etiraz
    В Перу произошли столкновения протестующих и полицейских

    Son xəbərlər

    09:13
    Foto

    İsmayıllıda güclü külək ağacı kafenin üzərinə aşırıb

    Hadisə
    09:10

    Premyer Liqa: V tura iki oyunla yekun vurulacaq

    Futbol
    08:57

    ABŞ-də toya silahlı hücum olub, ölən və yaralılar var

    Digər ölkələr
    08:52

    "MI5" millət vəkillərinə casusluqdan qorunmaq barədə tövsiyələr hazırlayacaq

    Digər ölkələr
    08:32

    Peruda etirazçılarla polis arasında toqquşma baş verib

    Digər ölkələr
    08:18

    Çarli Kirki öldürən şəxs güllələnmə ilə edam oluna bilər

    Digər ölkələr
    07:36

    ABŞ Avropalı müttəfiqlərinə Rusiyadan neft almağı dayandırmaq üçün təzyiq edir

    Digər ölkələr
    07:00

    "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bu gün bəlli olacaq

    Formula 1
    06:43

    "Telegraf": Britaniyalıların 90%-i Fələstinin dövlət kimi tanınmasının əleyhinədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti