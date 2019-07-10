В Перу произошёл разлив нефти из-за атаки на длиннейший в стране трубопровод

Неизвестные повредили самый длинный в Перу нефтепровод Norperuano, из-за чего произошел разлив сырья.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник компания Petroperu.

"Согласно результатам проверки трубопровода, в этом секторе не было выявлено аномалий, так что вариант, что причиной произошедшего стал структурный сбой, исключен", - отметили в компании.

По ее данным, разлив нефти был выявлен в 06:38 по местному времени (15:38 GMT+4) вблизи реки Ньева в провинции Багуа. К месту происшествия была направлена бригада специалистов, которая занимается устранением последствий.

"К настоящему моменту не удалось установить количество разлившейся нефти", - добавили в компании.

При этом Petroperu отметила, что подача нефти по Norperuano была приостановлена 5 июля из-за акции протеста представителей коренных народов, которые захватили одну из станций компании.