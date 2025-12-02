Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Перу из-за схода оползня погибли 13 человек

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 05:19
    По меньшей мере 13 человек погибли в результате схода оползня, из-за которого затонуло речное судно с пассажирами на востоке Перу.

    Как передает Report, об этом сообщило региональное управление здравоохранения департамента Укаяли.

    "Согласно предварительному сводному отчету по состоянию на 18:00 (03:00 по бакинскому времени), была подтверждена гибель 13 человек, среди них взрослые и несовершеннолетние", - говорится в сообщении ведомства.

    Пропавшими без вести числятся 28 человек, однако власти не исключают, что эта цифра может измениться. Были спасены 16 человек.

    Как сообщила радиостанция RPP, судно, на котором находились около 50 человек, вышло из города Пукальпа и развозило пассажиров по населенным пунктам, расположенным на реке Укаяли. Во время остановки в округе Ипария на транспортное средство сошел грунт. В этот момент у причала находилось еще одно судно, однако на нем, по предварительным данным, не было людей.

