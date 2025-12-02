Peruda torpaq sürüşməsi nəticəsində 13 nəfər ölüb
- 02 dekabr, 2025
- 06:52
Perunun şərqində sərnişinləri daşıyan çay gəmisinin batmasına səbəb olan torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 13 nəfər ölüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukayali departamentinin regional səhiyyə idarəsi xəbər verib.
"Saat 18:00-a (Bakı vaxtı ilə səhər 3:00) olan ilkin icmal hesabatına görə, böyüklər və həddi büluğa çatmayanlar da daxil olmaqla 13 nəfərin öldüyü təsdiqlənib", - idarə bildirib.
İyirmi səkkiz nəfər itkin düşüb, lakin hakimiyyət orqanları bu rəqəmin dəyişə biləcəyini bildirirlər. Qeyd olunur ki, 16 nəfər xilas edilib.
RPP radiostansiyasının məlumatına görə, təxminən 50 nəfəri daşıyan qayıq Pukalpa şəhərindən yola düşüb və Ukayali çayı boyunca şəhərlərə sərnişin daşıyıb. İpariya bölgəsində dayanma zamanı qaya nəqliyyat vasitəsinin üzərinə düşüb. Həmin vaxt ərazidə başqa gəmi lövbər salıb, lakin ilkin məlumatlara görə, o, boş olub.