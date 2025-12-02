İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Peruda torpaq sürüşməsi nəticəsində 13 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 02 dekabr, 2025
    • 06:52
    Peruda torpaq sürüşməsi nəticəsində 13 nəfər ölüb

    Perunun şərqində sərnişinləri daşıyan çay gəmisinin batmasına səbəb olan torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 13 nəfər ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukayali departamentinin regional səhiyyə idarəsi xəbər verib.

    "Saat 18:00-a (Bakı vaxtı ilə səhər 3:00) olan ilkin icmal hesabatına görə, böyüklər və həddi büluğa çatmayanlar da daxil olmaqla 13 nəfərin öldüyü təsdiqlənib", - idarə bildirib.

    İyirmi səkkiz nəfər itkin düşüb, lakin hakimiyyət orqanları bu rəqəmin dəyişə biləcəyini bildirirlər. Qeyd olunur ki, 16 nəfər xilas edilib.

    RPP radiostansiyasının məlumatına görə, təxminən 50 nəfəri daşıyan qayıq Pukalpa şəhərindən yola düşüb və Ukayali çayı boyunca şəhərlərə sərnişin daşıyıb. İpariya bölgəsində dayanma zamanı qaya nəqliyyat vasitəsinin üzərinə düşüb. Həmin vaxt ərazidə başqa gəmi lövbər salıb, lakin ilkin məlumatlara görə, o, boş olub.

    Peru Torpaq sürüşməsi çay gəmisi
    В Перу из-за схода оползня погибли 13 человек

    Son xəbərlər

    07:22

    Maduro Venesuelanın hakim partiyasının Siyasi Bürosunun yeni heyətini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:52

    Peruda torpaq sürüşməsi nəticəsində 13 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    06:29

    Yaponiya fevralda GPS üçün yeddinci "Mitibiki" peykini buraxacaq

    Digər ölkələr
    06:12

    KİV: Tramp Madurodan noyabrın 28-dək Venesueladan getməsini tələb edib

    Digər ölkələr
    05:41

    Britaniyanın Baş naziri: Çin milli təhlükəsizliyimizə təhdid yaradır

    Digər ölkələr
    05:07

    ABŞ Dövlət Departamenti Ər-Riyad üçün pilot təliminə və helikopter xidmətlərinə icazə verib

    Digər ölkələr
    04:38

    III Çarlz kiçik qardaşını son kral titullarından məhrum edib

    Digər ölkələr
    04:16

    ABŞ-nin G20-yə sədrliyi dövründə prioritet iqtisadi artımın təşviqi olacaq

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa ABŞ-dən daha 32 "Abrams" tankı alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti