В Перу десять человек погибли в результате падения автобуса в реку

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли в результате падения автобуса в реку Уальяга в провинции Амбо (регион Уануко) в Перу.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу в Twitter Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям.

«На данный момент зарегистрировано десять смертей», – говорится в сообщении.

Согласно информации газеты El Comercio, автобус, в котором находились 50 человек, следовал из Лимы в город Тарапото (регион Сан-Мартин), когда в районе города Текте попал в ДТП и упал в реку Уальяга. По ее данным, 26 пострадавших госпитализированы, информации о состоянии их здоровья не поступало. Судьба трёх пропавших без вести пассажиров также остается неизвестной.

Прокуратура проводит расследование по факту случившегося. Причины и другие подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее в Перу произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.