В Перу 96 полицейских подозреваются в убийствах предполагаемых преступников

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Сразу 96 сотрудников полиции Перу привлечены в качестве подозреваемых к расследованию внесудебных расправ над 27 предполагаемыми преступниками.
Как передает Report, об этом сообщает перуанский портал La Prensa.
По данным портала, речь идет о периоде 2011-2015 годов, когда 16 старших и 80 младших офицеров местной полиции убивали подозреваемых в причастности к преступной деятельности. За организацией расправ якобы стоял полицейский майор, а рядовым участникам за каждую акцию полагалось денежное вознаграждение.
После убийств полицейские просто докладывали своему руководству, что преступники были уничтожены после того, как оказали вооруженное сопротивление или отказались подчиниться приказу.
Sport DepartmentАвтор новости
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