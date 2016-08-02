В Перу 96 полицейских подозреваются в убийствах предполагаемых преступников

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Сразу 96 сотрудников полиции Перу привлечены в качестве подозреваемых к расследованию внесудебных расправ над 27 предполагаемыми преступниками.

Как передает Report, об этом сообщает перуанский портал La Prensa.

По данным портала, речь идет о периоде 2011-2015 годов, когда 16 старших и 80 младших офицеров местной полиции убивали подозреваемых в причастности к преступной деятельности. За организацией расправ якобы стоял полицейский майор, а рядовым участникам за каждую акцию полагалось денежное вознаграждение.

После убийств полицейские просто докладывали своему руководству, что преступники были уничтожены после того, как оказали вооруженное сопротивление или отказались подчиниться приказу.