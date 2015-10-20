​В перестрелке в Сомали погибли 10 человек и ранены 15

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли и более 15 были ранены в понедельник в ходе столкновений между представителями двух повстанческих групп в центре Сомали.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителей полиции и местных жителей.

Вооруженные стычки начались на почве столкновения "коммерческих интересов" двух повстанческих групп. Представители одной из них попытались обложить пошлиной владельцев грузовиков из другой группы. Конфликт, переросший в стрельбу, произошел на несанкционированном КПП в городе Беледуэйне в центральной части страны.

Как сообщает агентство, в последнее время в Беледуэйне возросло число незаконных КПП. Называя себя правительственными военнослужащими, повстанцы используют их, чтобы взимать денежные средства с местных жителей.