В перестрелке в мексиканском баре погиб один человек - ВИДЕО

В результате вооруженного нападения на бар в мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен в штате Кинтана-Роо погиб 1 человек, еще не менее 11 получили серьезные ранения.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру штата.

По имеющимся данным, двое вооруженных людей ночью принялись стрелять по посетителям одного из ночных баров. На место происшествия прибыла полиция, подразделения армии и морской пехоты. Пострадавшим оказана помощь.