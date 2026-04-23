В Пентагоне заявили об отставке министра ВМС США Джона Фелана

Министерство обороны США объявило об уходе Джона Фелана с должности министра военно-морских сил.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил помощник главы Пентагона по коммуникациям Шон Парнелл.

"Министр ВМС Джон Фелан покидает свой пост в администрации, данное решение вступает в силу незамедлительно", - написал он.

Причины ухода Фелана с занимаемой должности не называются. Обязанности министра временно возложены на первого заместителя Фелана - Ханга Као.

Фелан является основателем и сооснователем нескольких инвестиционных компаний. Его кандидатура на должность министра ВМС была утверждена Сенатом Конгресса США 25 марта 2025 года, после чего он был приведен к присяге.

Министр ВМС отвечает, в частности, за материально-техническое обеспечение военно-морских сил, а также за финансовые ресурсы, имеющиеся в их распоряжении. Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск США не являются членами президентского кабинета.