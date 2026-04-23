Pentaqon ABŞ-nin Hərbi Dəniz Qüvvələri nazirinin istefasını açıqlayıb
- 23 aprel, 2026
- 02:41
ABŞ-nin Müdafiə Nazirliyi Con Felanın Hərbi Dəniz Qüvvələrinin naziri vəzifəsindən istefasını elan edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Pentaqon rəhbərinin kommunikasiya üzrə köməkçisi Şon Parnell "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Hərbi Dəniz Qüvvələri naziri Con Felan Administrasiyadakı vəzifəsindən ayrılır, bu qərar dərhal qüvvəyə minir", - o yazıb.
Felanın vəzifədən istefasının səbəbləri açıqlanmır. Hərbi Dəniz Qüvvələri naziri vəzifəsini müvəqqəti olaraq Felanın birinci müavini Hanq Kaoyə həvalə edilib.
Felan bir neçə investisiya şirkətinin təsisçisi və həmtəsisçisidir. Onun Hərbi Dəniz Qüvvələri naziri vəzifəsinə namizədliyi 25 mart 2025-ci ildə ABŞ Senatı tərəfindən təsdiqlənib və bundan sonra and içib.
Hərbi Dəniz Qüvvələri naziri digər məsələlərlə yanaşı, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin maddi-texniki təminatı və maliyyə resurslarına görə məsuliyyət daşıyır. Hərbi Hava Qüvvələri, Hərbi Dəniz Qüvvələri və Quru Qoşunları nazirləri ABŞ Prezidenti kabinetinin üzvləri deyillər.