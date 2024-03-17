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В Пентагоне отреагировали на заявление Нигера о разрыве соглашения с США

В Пентагоне отреагировали на заявление Нигера о разрыве соглашения с США США поддерживают контакт с властями Нигера по поводу разорванного двустороннего военного соглашения.
Другие страны
17 марта 2024 г. 08:11
В Пентагоне отреагировали на заявление Нигера о разрыве соглашения с США

США поддерживают контакт с властями Нигера по поводу разорванного двустороннего военного соглашения.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Пентагоне.

По словам официального представителя ведомства, американская сторона осведомлена о заявлении, которое в соцсети Facebook опубликовал Национальный совет по охране родины (CNSP), захвативший власть в Нигере. Это было сделано "после откровенных дискуссий, которые прошли на высоком уровне на текущей неделе в Ниамее по поводу вектора политики CNSP", сказал представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов.

"Мы поддерживаем связь с НССР и будем предоставлять дальнейшую информацию по мере необходимости", — добавил он.

Ранее официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман сообщил, что военные страны разорвали военное соглашение с США.

По его словам, правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с Соединенными Штатами, разрешавшая американским военнослужащим и гражданскому персоналу Пентагона находится на территории страны.

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