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В Пентагоне не видят возможности скорого возвращения Киевом утраченных территорий

В Пентагоне не видят возможности скорого возвращения Киевом утраченных территорий Министерство обороны США полагает, что Украина не сможет в ближайшее время вернуть военным путем утраченные территории, которые считает своими.
Другие страны
26 мая 2023 г. 08:54
В Пентагоне не видят возможности скорого возвращения Киевом утраченных территорий

Министерство обороны США полагает, что Украина не сможет в ближайшее время вернуть военным путем утраченные территории, которые считает своими.

Как передает Report, об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине.

По версии генерала, "стратегические цели" Киева состоят в том, чтобы "освободить всю занятую Россией Украину". "Но там находится пара сотен тысяч российских военнослужащих. Этого, возможно, удастся добиться военным путем. Однако, вероятно, не в ближайшее время", - считает Милли.

"Что это означает? Это означает, что боевые действия будут продолжаться, будут кровавыми и сложными. И в какой-то момент стороны либо выработают договоренность, либо будет какой-то военный исход <...> в будущем", - утверждал глава КНШ ВС США. "А мы продолжим поддерживать Украину в ее битве за ее будущее", - добавил он.

"Все войны рано или поздно заканчиваются. Они заканчиваются победой той или иной стороны или завершаются путем переговоров", - констатировал Милли. Он также предположил, что "в военном смысле эта война не будет выиграна Россией". "Просто не будет. <...> Стратегических цели, которые хотела достичь Россия, невозможно достичь военными средствами, этого не сделать", - считает он.

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Версия на английском языке Pentagon doubts that Kyiv will be able to return lost territories in near term
Версия на азербайджанском языке Pentaqon Kiyevin itirdiyi əraziləri yaxın gələcəkdə qaytara biləcəyinə şübhə edir

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