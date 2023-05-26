В Пентагоне не видят возможности скорого возвращения Киевом утраченных территорий

Министерство обороны США полагает, что Украина не сможет в ближайшее время вернуть военным путем утраченные территории, которые считает своими.

Министерство обороны США полагает, что Украина не сможет в ближайшее время вернуть военным путем утраченные территории, которые считает своими.

Как передает Report, об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине.

По версии генерала, "стратегические цели" Киева состоят в том, чтобы "освободить всю занятую Россией Украину". "Но там находится пара сотен тысяч российских военнослужащих. Этого, возможно, удастся добиться военным путем. Однако, вероятно, не в ближайшее время", - считает Милли.

"Что это означает? Это означает, что боевые действия будут продолжаться, будут кровавыми и сложными. И в какой-то момент стороны либо выработают договоренность, либо будет какой-то военный исход <...> в будущем", - утверждал глава КНШ ВС США. "А мы продолжим поддерживать Украину в ее битве за ее будущее", - добавил он.

"Все войны рано или поздно заканчиваются. Они заканчиваются победой той или иной стороны или завершаются путем переговоров", - констатировал Милли. Он также предположил, что "в военном смысле эта война не будет выиграна Россией". "Просто не будет. <...> Стратегических цели, которые хотела достичь Россия, невозможно достичь военными средствами, этого не сделать", - считает он.