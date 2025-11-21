В Пентагоне не исключили никаких действий в отношении Венесуэлы

Вашингтон не исключает никаких вариантов действий в отношении Каракаса.

Как сообщает Report, oб этом заявил в интервью телеканалу One America News военный министр США Пит Хегсет.

По его словам, у США появится "много новых опций" благодаря анонсированному Госдепартаментом на 24 ноября внесению в список иностранных террористических организаций связанного, как считают в Вашингтоне, с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро наркокартеля Cartel de los Soles ("Картель солнц"), существование которого Каракас отрицает.

"Это дает нашему министерству больше инструментов, чтобы предоставить президенту варианты действий и чтобы он имел возможность сказать, что наше полушарие больше не будет находиться под контролем наркотеррористов, под контролем картелей. Это просто вопрос наличия опций. Мы хотим гарантировать, что у президента есть самые разные варианты действий. Ничего не исключено, но ничего и не считается автоматически принятым", - сообщил Хегсет.

Президент США Дональд Трамп, отвечая 17 ноября на вопросы журналистов в Белом доме, не исключил возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле. На следующий день американский лидер заявил, что руководство Боливарианской Республики хочет начать переговоры с Вашингтоном и он сам открыт для этой идеи.