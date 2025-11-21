Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Пентагоне не исключили никаких действий в отношении Венесуэлы

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 06:07
    В Пентагоне не исключили никаких действий в отношении Венесуэлы

    Вашингтон не исключает никаких вариантов действий в отношении Каракаса.

    Как сообщает Report, oб этом заявил в интервью телеканалу One America News военный министр США Пит Хегсет.

    По его словам, у США появится "много новых опций" благодаря анонсированному Госдепартаментом на 24 ноября внесению в список иностранных террористических организаций связанного, как считают в Вашингтоне, с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро наркокартеля Cartel de los Soles ("Картель солнц"), существование которого Каракас отрицает.

    "Это дает нашему министерству больше инструментов, чтобы предоставить президенту варианты действий и чтобы он имел возможность сказать, что наше полушарие больше не будет находиться под контролем наркотеррористов, под контролем картелей. Это просто вопрос наличия опций. Мы хотим гарантировать, что у президента есть самые разные варианты действий. Ничего не исключено, но ничего и не считается автоматически принятым", - сообщил Хегсет.

    Президент США Дональд Трамп, отвечая 17 ноября на вопросы журналистов в Белом доме, не исключил возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле. На следующий день американский лидер заявил, что руководство Боливарианской Республики хочет начать переговоры с Вашингтоном и он сам открыт для этой идеи.

    Пентагон США Венесуэла Пит Хегсет

    Последние новости

    07:11

    В Турции создана комиссия для расследования вовлечения детей в преступную деятельность

    В регионе
    07:08

    В Ходжалы и село Хыдырлы Джебраильского района выехала очередная группа жителей

    Внутренняя политика
    06:46

    МИД: Бразилия будет добиваться полной отмены импортных пошлин США

    Другие страны
    06:07

    В Пентагоне не исключили никаких действий в отношении Венесуэлы

    Другие страны
    05:32

    Картину Фриды Кало продали на аукционе за $54,6 млн

    Искусство
    03:44

    СМИ: Британия могла избежать критического сценария во время пандемии COVID

    Другие страны
    03:05

    Трамп подписал указ о снижении пошлин на часть сельхозпродукции из Бразилии

    Другие страны
    02:38

    Forbes: Партнерство с США обусловлено стратегической ролью Азербайджана в регионе

    Внешняя политика
    02:20

    Уолтц: США готовы ввести новые санкции против России

    Другие страны
    Лента новостей