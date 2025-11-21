İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Pentaqon Venesuelaya qarşı hər hansı tədbir görüləcəyini istisna etməyib

    Pentaqon Venesuelaya qarşı hər hansı tədbir görüləcəyini istisna etməyib

    Vaşinqton Karakasa qarşı hər hansı fəaliyyət variantını istisna etmir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset "One America News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ Dövlət Departamentinin 24 noyabrda Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro ilə əlaqəli olduğu iddia edilən, Karakasın isə mövcudluğunu inkar etdiyi "Cartel de los Soles" ("Günəş karteli") narkokartelini xarici terror təşkilatları siyahısına daxil etməsi sayəsində ABŞ-nin "çoxsaylı yeni seçimləri" yaranacaq.

    "Bu bizim nazirliyə prezidentə müxtəlif fəaliyyət variantları təqdim etmək üçün daha çox alət verir və ona imkan yaradır ki, bizim yarımkürənin artıq narkoterrorçuların, kartellərin nəzarəti altında olmayacağını bəyan etsin. Bu sadəcə seçimlərin mövcudluğu məsələsidir. Biz prezidentin ən müxtəlif variantlara sahib olmasını təmin etmək istəyirik. Heç nə istisna edilmir, amma heç nə də avtomatik qəbul olunmuş sayılmır", - Heqset vurğulayıb.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp isə 17 noyabrda Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən Venesuelada quru hərbi əməliyyatı keçirmək imkanını istisna etməyib. Ertəsi gün Amerika lideri bildirib ki, Bolivar Respublikasının rəhbərliyi Vaşinqtonla danışıqlara başlamaq istəyir və o bu ideyaya açıqdır.

    В Пентагоне не исключили никаких действий в отношении Венесуэлы

