В Пентагоне беспилотники сочли угрозой масштаба всего человечества

США исходят из того, что беспилотники представляют собой угрозу масштаба всего человечества.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала CBS заявил министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.

По его словам, задача по разработке систем защиты от беспилотников, выполнение которой поручено Сухопутным войскам США, "отличается от всего, чем приходилось заниматься раньше".

"Это самодельные взрывные устройства. Они дешевые, их можно распечатать дома на 3D-принтере, они очень легко пересекают границу", - отметил Дрисколл.

"Это угроза масштаба всего человечества", - подчеркнул он, предложив при этом обратить внимание на "размах и скорость разрушений из-за дронов" на примере российско-украинской войны.

"Мы как федеральное правительство должны занимать лидирующие позиции по этому (противодействию БПЛА - ред.). Но я настроен оптимистично и считаю, что мы все делаем правильно", - заявил министр.

По его словам, для защиты от БПЛА "нужны все виды многослойной обороны". "Одного решения недостаточно, если вы пытаетесь просто подавить их. Если взглянуть на то, что происходит в Украине, то там начали применять кабельные беспилотники, и подавлять их средствами радиоэлектронной борьбы невозможно. Поэтому в дело вновь возвращаются сеткометы", - подчеркнул Дрисколл, отметив, что Пентагон рассматривает возможность применения в этих целях "всех решений и устройств".