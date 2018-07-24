В Пекине объявили повышенный уровень опасности из-за дождей

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Повышенный оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Пекине в связи с продолжающимися несколько дней проливными дождями, которые могут привести к наводнениям, оползням и обрушениям горных пород, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ухудшение погоды в Пекине, по сведениям местных метеорологов, напрямую связано с обрушившимся в истекшие выходные на Шанхай и провинции Чжэцзян и Цзянсу тайфуном "Ампил". Тайфун накануне продолжил свое перемещение в северо-западном направлении вглубь материка, что в значительной степени отразилось на погоде в северных районах страны, включая Пекин, Тяньцзинь и провинцию Хэбэй.

Власти города рекомендуют жителям быть внимательными и крайне осторожными, а в случае необходимости немедленно обращаться за помощью.