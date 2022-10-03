В парламенте Великобритании предложили вынести вотум недоверия Лиз Трасс

Член британского парламента предложил написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс.

Член британского парламента предложил написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg.

Премьер-министр Великобритании пользуется годовым иммунитетом от вотума недоверия, но член парламента рассчитывает, что это правило можно будет изменить в том случае, если достаточное количество депутатов поддержит эту инициативу.



"Тем не менее достижение таких цифр, которые заставили бы действовать Брейди, возглавляющего "Комитет 1922", который принимает решения о проведении вотума недоверия, является непростой задачей", - отмечает агентство.



Глава Минфина Великобритании Квази Квартенг ранее представил в парламенте план поддержки экономики страны, предусматривающий масштабное снижение налогов. Так, британские власти приняли решение отменить планировавшееся повышение налога на прибыль предприятий с 19% до 25%.