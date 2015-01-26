​В парламент Греции избраны трое турков

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ На вчерашних парламентских выборах в Греции избраны трое турков из Западной Фракии.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в составе коалиции радикальных левых сил СИРИЗА будут депутаты Айхан Гараюсуф, Мустафа Мустафа и Гусейн Зевбек.

Согласно информации, Айхан Гараюсуф и Гусейн Зевбек были избраны в парламент от этой же партии на выборах 2012 года.

По информации министерства внутренних дел, открыто 99% избирательных урн.

СИРИЗА занимает первое место с 36,29% голосов. Остальные места поделены следующим образом: Партия "Новая демократия" - 27,87%; партия "Золотая заря"- 6,31 %; партия "Река" ("Потами") - 6,02%, Коммунистическая партия Греции - 5,48%, партия "Независимые греки" - 4,72%, Всегреческое социалистическое движение (PASOK) - 4,69 %.

СИРИЗА близка к тому, чтобы получить в парламенте 149 мест из 300. Для формирования парламента коалиции необходимо минимум 150 мест.