В Париже завершилось шествие в память о жертвах терактов

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ На площади Республики в Париже прошел "Марш единства" - акция в память о 17 погибших от рук террористов на этой неделе. На улицы французской столицы вышло более полутора миллиона людей.

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, акция продолжалась более трех часов и транслировалась по национальным телеканалам.

Жители столицы стали собираться на площади Республики еще задолго до его начала. Маршрут пролег от площади Революции до площади Нации - это около трех километров. Первыми в процессии шли члены семей погибших - родственники журналистов редакции еженедельника Charlie Hebdo, офицеров полиции, посетителей кошерного супермаркета, убитых террористами. Вместе с парижанами в марше принимали участие делегации 50 стран мира.

Азербайджан на марше представлял заместитель премьер-министра республики Али Ахмедов, который от имени Президента Ильхама Алиева передал соболезнования президенту Франции Франсуа Олланду и премьер-министру этой страны Мануэлю Вальсу.

Акция прошла в тишине, ее нарушили лишь аплодисменты, которыми демонстранты встретили руководителей иностранных государств и Олланда.

Безопасность на сегодняшнем марше охраняли тысячи сотрудников полиции и военнослужащих. Эта акция стала одной из самых массовых за историю Парижа.