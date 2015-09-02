 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Париже задержан мужчина, подозреваемый в причастности к пожару на севере города

    Задержание было произведено по итогам изучения первых свидетельских показаний и кадров видеозаписи

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Парижская полиция задержала подозреваемого, который мог иметь отношение к пожару на севере города, произошедшему 2 сентября ночью. 

    Как передает Report, об этом сообщило агентство France-Presse.

    По сведениям, задержанный мог присутствовать на месте происшествия в момент возгорания. Подозреваемый - мужчина в возрасте около 30 лет - был задержан сотрудниками бригады столичной полиции по борьбе с оргпреступностью. Сейчас его допрашивают.

    Задержание было произведено по итогам изучения первых свидетельских показаний и кадров видеозаписи. 

    Пожар в многоквартирном жилом доме в 18-м округе на севере Парижа произошел 2 сентября ночью. Как сообщил утром официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде, жертвами происшествия стали восемь человек, в том числе двое детей. Еще четверо получили ранения, и им была оказана помощь.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi