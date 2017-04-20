В Париже в результате стрельбы погиб полицейский

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В результате перестрелки в Париже погиб полицейский, его коллега получил ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инцидент произошел вечером в четверг, 20 апреля, в районе Елисейских полей.

Стрелявший был ликвидирован.

В Twitter полицейского департамента сообщается, что в этом районе проводится полицейская операция. По свидетельству корреспондента агентства, задействована вертолетная поддержка.

Полиция призывает избегать района происшествия.