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    В Париже в результате стрельбы погиб полицейский

    Стрелявший был ликвидирован

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В результате перестрелки в Париже погиб полицейский, его коллега получил ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инцидент произошел вечером в четверг, 20 апреля, в районе Елисейских полей.

    Стрелявший был ликвидирован.

    В Twitter полицейского департамента сообщается, что в этом районе проводится полицейская операция. По свидетельству корреспондента агентства, задействована вертолетная поддержка.

    Полиция призывает избегать района происшествия.

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