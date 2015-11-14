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    Число погибших в терактах в Париже превысило 150 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    112 из них погибли в освобожденном спецназовцами концертном зале Батаклан

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в шести терактах в Париже превысило 150 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкоaй на телеканал CNN.

    Жертвами нападений стали 153 человека, 112 из них погибли в освобожденном спецназовцами концертном зале «Батаклан», уточнили представители французских властей.

    04:49

    Число погибших во время взрывов и стрельбы в Париже достигло 140.

    Как передает Report, об этом сообщает BFM TV и RTL.

    Сто из них находились в концертном зале «Батаклан», эту информацию подтверждает французская полиция. Около 40 человек погибли в других местах: возле стадиона и одного из ресторанов города.

    02:20

    По меньшей мере 60 человек стали жертвами стрельбы и взрывов в пятницу в Париже, несколько десятков ранены..

    Как передает Report, об этом сообщила префектура парижской полиции.

    Ранее телеканал BFM TV сообщил о гибели 60 человек

    Не менее чем в шести кварталах французской столицы неизвестные в пятницу вечером открыли огонь по людям из автоматического оружия. Почти все места происшествия находятся на правом берегу Парижа. Это - концертный зал Bataklan, камбоджийский ресторан рядом с площадью Республики, несколько улиц между площадью Республики и площадью Бастилии.

    Президент Франции Франсуа Олланд созвал экстренное совещание министров в Елисейском дворце после стрельбы и взрывов в Париже.

    Взрывы прогремели в пятницу в Париже около стадиона Stade de France, где проходил товарищеский футбольный матч между сборными Франции и Германии. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

    По его данным, за матчем наблюдал президент Франции Франсуа Олланд.

    В парижском театре "Батаклан" неизвестные захватили по меньшей мере 100 заложников, сообщило агентство Associated Press в ночь на субботу.

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