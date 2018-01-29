В Париже уровень воды в Сене достиг максимального показателя

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Уровень воды в Сене на территории Парижа поднялся сегодня до отметки в 5,8 метра, что стало максимальным показателем за время паводка, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным местных метеорологических служб, вода в Сене на этом уровне продержится до 30 января, после чего паводок начнет спадать.

Отметим, что из-за наводнения в Парижском регионе эвакуировали уже около 1,5 тысяч человек, сотни домов остались без электричества. Кроме того в Париже приостановлено движение речного транспорта, закрыты станции скоростной железнодорожной линии RER C.

На выходных в Лувре были закрыты нижние залы из-за угрозы подтопления.

В 11 французских департаментах, в том числе в Сене и Марне, О-де-Сене и Валь-де-Марне, продолжает действовать повышенный - оранжевый - уровень опасности из-за наводнения.