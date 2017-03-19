В Париже тысячи демонстрантов протестуют против насилия полиции

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа в воскресенье в рамках протеста против насилия полиции.

Как сообщает Report со ссылкой на Франс Пресс, демонстранты, возглавлявшие колонну, держали в руках большой транспарант с надписью "Правосудие и достоинство, остановите безнаказанность полиции".

Там также были портреты 13 предполагаемых жертв насилия полиции. Кроме того, протестующие скандировали "Полиция повсюду, а справедливости нигде нет", "Нет справедливости, нет и мира" и другие лозунги.

Об инцидентах в ходе демонстрации не сообщалось. Отмечается, что эта демонстрация проходит по инициативе родственников жертв полицейского произвола.

Причиной новой волны беспорядков во Франции стал инцидент 2 февраля в северном пригороде Парижа Оне-су-Буа, когда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека Тео. Завязалась потасовка, полиция применила силу, врачам пришлось сделать Тео операцию. Одному из полицейских предъявили обвинения в изнасиловании, еще трое проходят по статье об умышленном насилии в сговоре. Тео вернулся домой после двух недель в больнице.