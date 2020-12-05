В Париже разбивают витрины и жгут автомобили

В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности"

В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, с криками "Все ненавидят полицию" протестующие запускают камни и петарды в стражей порядка, зажигают файеры. В ответ сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ.

На кадрах с акций видно, как их участники начали громить витрины, окна, строить баррикады и пытаются вывести из строя камеры наружного наблюдения. Погромщики в Париже подожгли как минимум три машины, виднеется огромное пламя и клубы черного дыма.