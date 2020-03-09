​В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в местной полиции.

По их данным, неизвестный мужчина в шлеме около 20:00 по местному времени (23:00 – бакинское время) вошел во двор мечети и открыл стрельбу по находившемуся там человеку. Отмечается, что пострадавший получил серьезное ранение. Информации о личности нападавшего не приводится.

Открывший стрельбу мужчина скрылся с места преступления на мотороллере, в настоящее время его местонахождение не известно.