В Париже полиция проводит операцию на вокзале, людей эвакуируют
Другие страны
- 14 ноября, 2025
- 18:28
Полиция Парижа проводит операцию на железнодорожном вокзале Монпарнас.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
По данным издания, правоохранители срочно эвакуируют всех пассажиров.
Причины операции и эвакуации пока не обнародованы.
