    В Париже полиция проводит операцию на вокзале, людей эвакуируют

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 18:28
    В Париже полиция проводит операцию на вокзале, людей эвакуируют

    Полиция Парижа проводит операцию на железнодорожном вокзале Монпарнас.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    По данным издания, правоохранители срочно эвакуируют всех пассажиров.

    Причины операции и эвакуации пока не обнародованы.

