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В Париже полиция применила газ на манифестантов

В Париже полиция применила газ на манифестантов Очередная серия манифестаций противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации в Париже проходит в напряженной атмосфере и сопровождается редкими стычками с полицией.
Другие страны
9 января 2022 г. 00:23
В Париже полиция применила газ на манифестантов

Очередная серия манифестаций противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации в Париже проходит в напряженной атмосфере и сопровождается редкими стычками с полицией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, во время одного из инцидентов стражи порядка применили слезоточивый газ, чтобы разогнать агрессивно настроенных демонстрантов.

Два наиболее крупных протеста проводятся в разных частях города. Одна из этих манифестаций двигалась от площади Каталонии до площади Нации через юго-восточные районы Парижа. Телеканал BFM продемонстрировал кадры, на которых группа людей в желтых жилетах толкает стоящих в оцеплении полицейских. Когда группа стражей порядка пытается задержать агрессоров, завязывается стычка, в ходе которой полиция использует гранаты со слезоточивым газом.

Акции протеста проводятся и в других городах страны. В Twitter пользователи публикуют видео с колоннами людей, которые несут плакаты с лозунгами против вакцинации и санитарных паспортов по улицам Страсбурга, Тулона, Марселя, Бордо. В Монпелье на манифестации произошли столкновения агрессивно настроенных участников шествия с полицией, стражи порядка применили слезоточивый газ.

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