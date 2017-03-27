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    В Париже полицейский застрелил напавшего на его коллегу мужчину

    Погибший страдал алкоголизмом, психическими срывами, а также замечен в причастности к домашнему насилию© Courtesy İmage

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Париже полицейский застрелил мужчину, который напал с ножницами на его коллегу после того, как они приехали по вызову о бытовом насилии.

    Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источник.

    Полицейские прибыли по вызову о бытовом насилии. Когда они открыли дверь, то 50-летний мужчина напал на одного из правоохранителей с ножницами и ранил его.

    Затем другой полицейский выстрелил в нападавшего. Как сообщается, сотрудник полиции сделал только один выстрел с целью самообороны. Тем не менее мужчина скончался от полученной раны в грудь.

    По данным издания, погибший страдал алкоголизмом, психическими срывами, а также замечен в причастности к домашнему насилию.

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