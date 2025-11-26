В Париже по подозрению в шпионаже в пользу РФ задержали двух человек

Французские спецслужбы задержали в Париже по подозрению в шпионаже в пользу РФ двух членов ассоциации SOS Donbass, среди которых была россиянка.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники.

По ее информации, 17 ноября гражданка России и гражданин Франции были задержаны Главным управлением внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) в рамках расследования, начатого прокуратурой Парижа.

После 96 часов содержания под стражей им обоим были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранными гражданами", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", а также в "заговоре с целью совершения преступления".

Издание отметило, что, по версии разведки, участники SOS Donbass занимались шпионажем под прикрытием гуманитарной деятельности.