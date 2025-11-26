İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Parisdə Rusiyaya casusluq etməkdə şübhəli bilinən iki nəfər saxlanılıb

    26 noyabr, 2025
    Parisdə Rusiyaya casusluq etməkdə şübhəli bilinən iki nəfər saxlanılıb

    Fransa xüsusi xidmət orqanları Parisdə Rusiyanın xeyrinə casusluq etməkdə şübhəli bilinən "SOS Donbass" assosiasiyasının iki üzvünü, o cümlədən bir rusiyalı qadını saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Parisien" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, noyabrın 17-də Rusiya vətəndaşı ilə Fransa vətəndaşı Paris Prokurorluğu tərəfindən başlanmış istintaq çərçivəsində Daxili Təhlükəsizlik Baş İdarəsi tərəfindən saxlanılıb.

    96 saatlıq həbsdən sonra hər ikisinə "xarici vətəndaşlarla sövdələşmə", "xarici dövlət üçün maraq kəsb edən məlumatların toplanması fəaliyyəti" və "cinayət törətmək məqsədilə sui-qəsd" ittihamları irəli sürülüb.

    Nəşr qeyd edib ki, kəşfiyyatın versiyasına görə, "SOS Donbass" iştirakçıları humanitar fəaliyyət adı altında casusluqla məşğul olublar.

