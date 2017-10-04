Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Париже перед зданием посольства Иордании произошел взрыв, сообщает Report со ссылкой на Haber 7.

По данным официального представителя министерства иностранных дел королевства, мотоцикл взорвался перед зданием аппарата военного атташе при посольстве Иордании в Париже.

Повреждения получили несколько припаркованных у здания автомобилей.

Французские власти начали расследование инцидента с целью установления причины взрыва.

Представитель МИД заявил, что никто из сотрудников дипмиссии в результате взрыва не пострадал.