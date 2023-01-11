В Париже неизвестный ранил ножом шесть человек

На Северном вокзале в Париже мужчина с ножом ранил шесть человек и был обезврежен полицейскими с применением оружия.
Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Le Figaro.
По сведениям источника издания в полиции, нападавший ранен, врачи борются за его жизнь. По информации Le Parisien, подозреваемый, наоборот, только легко ранен.
Нападение произошло около 6:40 утра. Среди пострадавших - сотрудник полиции.
На время полицейской операции место ее проведения было оцеплено, сообщили изданию в железнодорожной компании SNCF. Это вызвало временный сбой в движении поездов.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о случившемся в соцсетях и поблагодарил полицейских за то, что быстро и эффективно отреагировали, передает BFMTV.
Несколько человек в среду получили ранения в результате нападения вооруженного ножом неизвестного на Северном вокзале Парижа.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).
Источники в полиции сообщили, что нападавший задержан.