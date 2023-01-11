О нас

В Париже неизвестный ранил ножом шесть человек

В Париже неизвестный ранил ножом шесть человек Несколько человек в среду получили ранения в результате нападения вооруженного ножом неизвестного на Северном вокзале Парижа.
Другие страны
11 января 2023 г. 11:34
В Париже неизвестный ранил ножом шесть человек

На Северном вокзале в Париже мужчина с ножом ранил шесть человек и был обезврежен полицейскими с применением оружия.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Le Figaro.

По сведениям источника издания в полиции, нападавший ранен, врачи борются за его жизнь. По информации Le Parisien, подозреваемый, наоборот, только легко ранен.

Нападение произошло около 6:40 утра. Среди пострадавших - сотрудник полиции.

На время полицейской операции место ее проведения было оцеплено, сообщили изданию в железнодорожной компании SNCF. Это вызвало временный сбой в движении поездов.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о случившемся в соцсетях и поблагодарил полицейских за то, что быстро и эффективно отреагировали, передает BFMTV.

11.24

Несколько человек в среду получили ранения в результате нападения вооруженного ножом неизвестного на Северном вокзале Парижа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Источники в полиции сообщили, что нападавший задержан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fransada naməlum şəxs insanlara hücum edib, azı 6 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
10 января 2023 г. 12:47
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
5 января 2023 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi