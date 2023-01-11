В Париже неизвестный ранил ножом шесть человек

Несколько человек в среду получили ранения в результате нападения вооруженного ножом неизвестного на Северном вокзале Парижа.

На Северном вокзале в Париже мужчина с ножом ранил шесть человек и был обезврежен полицейскими с применением оружия.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Le Figaro.

По сведениям источника издания в полиции, нападавший ранен, врачи борются за его жизнь. По информации Le Parisien, подозреваемый, наоборот, только легко ранен.

Нападение произошло около 6:40 утра. Среди пострадавших - сотрудник полиции.

На время полицейской операции место ее проведения было оцеплено, сообщили изданию в железнодорожной компании SNCF. Это вызвало временный сбой в движении поездов.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о случившемся в соцсетях и поблагодарил полицейских за то, что быстро и эффективно отреагировали, передает BFMTV.

11.24

Несколько человек в среду получили ранения в результате нападения вооруженного ножом неизвестного на Северном вокзале Парижа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Источники в полиции сообщили, что нападавший задержан.