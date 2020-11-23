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В Париже началось рассмотрение дела в отношении экс-президента Франции

В Париже началось рассмотрение дела в отношении экс-президента Франции Саркози обвиняется в коррупции и торговле влиянием,
Другие страны
23 ноября 2020 г. 16:56
В Париже началось рассмотрение дела в отношении экс-президента Франции

Суд Парижа начинает рассмотрение дела в отношении экс-президента Франции Николя Саркози, который обвиняется в коррупции и торговле влиянием, политик прибыл на судебное заседание. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
Быстрым шагом пройдя в зал заседаний, он не стал отвечать на вопросы многочисленных представителей СМИ, которые следят за процессом.

Слушания, которые начинаются в понедельник, как предполагается, продлятся до 10 декабря. Речь идет о так называемом "деле о прослушках". Фигурантами дела являются также адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

По версии следствия, бывший французский лидер через своего адвоката Эрзога мог обещать помощь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о другом расследовании, которое касается дела о возможном незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Саркози отрицает выдвинутые против него обвинения. В эфире телеканала BFMTV бывший лидер указал, в частности, на то, что Азибер не получал никакого поста в Монако.

Еще один судебный процесс в отношении Саркози – о финансировании его президентской кампании 2012 года – должен начаться весной следующего года.

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