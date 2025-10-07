В Париже начали расследование против Apple, связанное с записью разговоров

Парижская прокуратура начала расследование в отношении компании Apple из-за сбора записей голосовым помощником Siri.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.

Уточняется, что расследование, возглавляемое агентством по борьбе с киберпреступностью (OFAC), последовало за жалобой французской неправительственной организации Ligue des droits de l'Homme, поданной в феврале, после показаний бывшего сотрудника Apple Томаса Ле Бонньека, который в 2019 году, работая в ирландской компании Globe Technical Services, анализировал записи, сделанные Siri.

"Расследование должно позволить "получить ответы на срочные вопросы". Среди них: "Сколько всего записей было сделано Apple с 2014 года? Сколько людей затронуто? Где хранятся эти данные?" - сказал Бонньек.

По его мнению, эти записи могли раскрывать интимные моменты и конфиденциальную информацию пользователей, что вызывает опасения по поводу безопасности данных.

Представитель Apple в ответ на расследование заявил, что компания никогда не использовала данные Siri для создания маркетинговых профилей или их продажи.

"Apple никогда не использовала данные Siri для создания маркетинговых профилей, никогда не делала их доступными для рекламы и никогда не продавала их никому по какой бы то ни было причине", - заявили в компании.

Жалоба Ле Бонньека, поданная в прокуратуру, стала продолжением коллективного иска во Франции и аналогичного дела в США, где Apple согласилась урегулировать иск на сумму $95 млн.