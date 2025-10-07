İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Parisdə "Apple"a qarşı danışıqların qeydə alınması ilə bağlı araşdırma başladılıb

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2025
    • 04:48
    Parisdə Applea qarşı danışıqların qeydə alınması ilə bağlı araşdırma başladılıb

    Paris prokurorluğu "Apple" şirkətinə qarşı "Siri" səsli köməkçisinin qeydlərinin toplanması ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə, bu barədə "Politico" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Agentliyi tərəfindən aparılan araşdırma fevralda Fransanın qeyri-hökumət təşkilatı "Ligue des droits de l'Homme"un şikayətindən sonra başladılıb. Şikayət 2019-cu ildə İrlandiynın "Globe Technical Services" şirkətində işləyərkən "Siri"nin apardığı qeydləri təhlil edən "Apple"ın keçmiş əməkdaşı Tomas Lö Bonyekin ifadələrindən sonra olunub.

    "Araşdırma "təcili suallara cavablar almağa" imkan verməlidir. Bunların arasında "2014-cü ildən bəri "Apple" tərəfindən nə qədər qeyd aparılıb? Bundan nə qədər insan təsirlənib? Bu məlumatlar harada saxlanılır?" - deyə Bonyek bildirib.

    Onun fikrincə, bu qeydlər istifadəçilərin intim anlarını və məxfi məlumatlarını açıqlaya bilərdi ki, bu da məlumat təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıq doğurur.

    "Apple" nümayəndəsi araşdırmaya cavab olaraq bildirib ki, şirkət heç vaxt "Siri" məlumatlarından marketinq profilləri yaratmaq və ya onları satmaq üçün istifadə etməyib.

    Lö Bonyek tərəfindən prokurorluğa təqdim olunan şikayət Fransadakı kollektiv iddianın davamı və ABŞ-də "Apple" şirkətinin 95 milyon dollar məbləğində razılaşma ilə nəticələnən oxşar işin analoqudur.

    Apple Siri Fransa
    В Париже начали расследование против Apple, связанное с записью разговоров

    Son xəbərlər

    05:51

    Ficidə 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    05:22

    "Fox News": ABŞ prokurorluğu respublikaçı senatorların telefon danışıqlarını dinləyib

    Digər ölkələr
    04:48

    Parisdə "Apple"a qarşı danışıqların qeydə alınması ilə bağlı araşdırma başladılıb

    Digər ölkələr
    04:20

    KİV: ABŞ Venesuelada çevrilişin təşkili üçün əməliyyat keçirə bilər

    Digər ölkələr
    03:52

    CNN: ABŞ Ədliyyə Nazirliyi gizli şəkildə narkokartellərə qarşı hücumları təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:35

    Misirdə İsraillə HƏMAS arasında danışıqların ilk günü başa çatıb

    Digər ölkələr
    03:13

    ABŞ Senatı demokratların hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı layihəsini qəbul etməyib

    Digər ölkələr
    02:39

    Hələb vilayətinin rəhbəri: Hökumət səbir nümayiş etdirməyə çalışır

    Digər ölkələr
    02:20

    Pakistanlı nazir: Azərbaycan Ermənistanı bataqlıqdan çıxarıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti