В Париже началась встреча "нормандской четверки" по Украине

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Париже начались переговоры в нормандском формате с участием президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, лидеры собрались в зале Мюрата Елисейского дворца, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта в Донбассе.

Перед этим руководители стран "четверки" провели ряд двусторонних встреч. Российский лидер по приезду в Елисейский дворец провел переговоры сначала с Олландом, затем с Меркель.

Мероприятия, помимо их протокольной части, проходят за закрытыми дверями.

Лидеры "нормандской четверки" продолжили переговоры в расширенном составе. Главы России, Франции, Германии и Украины, пробеседовав около получаса в узком составе, продолжили переговоры вместе с членами делегаций.

Лидеры и члены делегаций заняли места за столом. С одной стороны сели Путин и хозяин саммита Олланд, напротив них - Меркель и Порошенко.