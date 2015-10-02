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    В Париже началась встреча "нормандской четверки" по Украине

    Главы России, Франции, Германии и Украины, пробеседовав около получаса в узком составе, продолжили переговоры вместе с членами делегаций

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Париже начались переговоры в нормандском формате с участием президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента Украины Петра Порошенко.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, лидеры собрались в зале Мюрата Елисейского дворца, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта в Донбассе.

    Перед этим руководители стран "четверки" провели ряд двусторонних встреч. Российский лидер по приезду в Елисейский дворец провел переговоры сначала с Олландом, затем с Меркель.

    Мероприятия, помимо их протокольной части, проходят за закрытыми дверями.

    Лидеры "нормандской четверки" продолжили переговоры в расширенном составе. Главы России, Франции, Германии и Украины, пробеседовав около получаса в узком составе, продолжили переговоры вместе с членами делегаций.

    Лидеры и члены делегаций заняли места за столом. С одной стороны сели Путин и хозяин саммита Олланд, напротив них - Меркель и Порошенко.

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