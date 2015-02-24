Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Париже началась встреча глав МИД "нормандской четверки" по ситуации на Украине, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Перед началом переговоров министры обменялись рукопожатиями.

Ранее в Париже прошла двусторонняя встреча глав МИД Франции Лорана Фабиуса и Германии Франк-Вальтера Штайнмайера перед переговорами в "нормандском формате".

12 февраля в Минске прошли четырехсторонние переговоры лидеров стран "нормандской четверки", продолжавшиеся более 15 часов.

В результате переговоров был подписан документ, прописывающий основные пункты урегулирования кризиса на востоке Украины.