Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Париже началась встреча глав МИД "нормандской четверки" по ситуации на Украине, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Перед началом переговоров министры обменялись рукопожатиями.
Ранее в Париже прошла двусторонняя встреча глав МИД Франции Лорана Фабиуса и Германии Франк-Вальтера Штайнмайера перед переговорами в "нормандском формате".
12 февраля в Минске прошли четырехсторонние переговоры лидеров стран "нормандской четверки", продолжавшиеся более 15 часов.
В результате переговоров был подписан документ, прописывающий основные пункты урегулирования кризиса на востоке Украины.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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