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В Париже из-за забастовки уборщиков улиц скопилось около 6 тыс. тонн мусора

В Париже из-за забастовки уборщиков улиц скопилось около 6 тыс. тонн мусора Около 6 тыс. тонн мусора скопилось на улицах Парижа из-за забастовки уборщиков улиц, выступающих против пенсионной реформы во Франции.
Другие страны
14 марта 2023 г. 15:37
В Париже из-за забастовки уборщиков улиц скопилось около 6 тыс. тонн мусора

Около 6 тыс. тонн мусора скопилось на улицах Парижа из-за забастовки уборщиков улиц, выступающих против пенсионной реформы во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Midi Libre.

Как отмечает издание, "на улицах Парижа накопилось около 6 тыс. тонн мусора". Это связано с забастовкой уборщиков улиц, которая началась 7 марта.

Работники, занимающиеся вывозом мусора, в настоящий момент имеют льготный возраст выхода на пенсию (57 лет вместо 62 лет). Пенсионная реформа предполагает, что их возраст выхода на пенсию будет повышен до 59 лет.

Отметим, что 11 марта во французских городах прошел седьмой с конца января день всеобщего протеста против пенсионной реформы, которая предусматривает, в частности, повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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