    В Париже 5 полицейских пострадали во время учения

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 17:48
    В Париже 5 полицейских пострадали во время учения

    Пятеро полицейских, проходивших учения в парижском подразделении быстрого реагирования, получили серьезное отравление после того, как в закрытую комнату была неожиданно брошена граната.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Le Parisien.

    По ее данным инцидент произошел 9 января, но о нем стало известно только сейчас.

    Инцидент произошел в штаб-квартире парижской охранной компании во время учений.

    Отмечается, что один из полицейских находится в искусственной коме, его коллеги испытывают трудности с дыханием, предположительно из-за воздействия угарного газа. Всего в результате происшествия были госпитализированы двое стражей порядка.

    По предварительной информации инструктор решил застать подчиненных врасплох, чтобы проверить их действия в стрессовой ситуации. Однако он не учел, что этот тип гранаты выделяет углекислый газ и существуют ограничения относительно ее использования в помещениях.

    Расследование инцидента продолжается.

