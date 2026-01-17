В Париже 5 полицейских пострадали во время учения

Пятеро полицейских, проходивших учения в парижском подразделении быстрого реагирования, получили серьезное отравление после того, как в закрытую комнату была неожиданно брошена граната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Le Parisien.

По ее данным инцидент произошел 9 января, но о нем стало известно только сейчас.

Инцидент произошел в штаб-квартире парижской охранной компании во время учений.

Отмечается, что один из полицейских находится в искусственной коме, его коллеги испытывают трудности с дыханием, предположительно из-за воздействия угарного газа. Всего в результате происшествия были госпитализированы двое стражей порядка.

По предварительной информации инструктор решил застать подчиненных врасплох, чтобы проверить их действия в стрессовой ситуации. Однако он не учел, что этот тип гранаты выделяет углекислый газ и существуют ограничения относительно ее использования в помещениях.

Расследование инцидента продолжается.