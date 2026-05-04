Мирзиёев объявил о планах разместить акции инвестфонда Узбекистана за рубежом
Другие страны
- 04 мая, 2026
- 09:44
Узбекистан вскоре выведет на международный рынок акции "Национального инвестиционного фонда Республики Узбекистан".
Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на официальной церемонии открытия 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.
По его словам, это включает все активы 13 стратегически крупных предприятий.
"Уверен, что такой важный шаг еще больше укрепит доверие наших партнеров к инвестиционному климату страны", - отметил президент.
