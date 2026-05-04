    Мирзиёев объявил о планах разместить акции инвестфонда Узбекистана за рубежом

    Узбекистан вскоре выведет на международный рынок акции "Национального инвестиционного фонда Республики Узбекистан".

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на официальной церемонии открытия 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    По его словам, это включает все активы 13 стратегически крупных предприятий.

    "Уверен, что такой важный шаг еще больше укрепит доверие наших партнеров к инвестиционному климату страны", - отметил президент.

    Шавкат Мирзиёев Узбекистан Азиатский банк развития (АБР)
    Özbəkistanın "Milli İnvestisiya Fondu"nun səhmləri beynəlxalq bazara çıxarılacaq
    Mirziyoyev talks on plans to list shares of Uzbekistan's investment fund abroad

