Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Узбекистан и АБР подписали программу партнерства на $12 млрд

    Экономика
    • 04 мая, 2026
    • 09:44
    Узбекистан и АБР подписали программу партнерства на $12 млрд

    Узбекистан и Азиатский банк развития (АБР) подписали новую программу партнерства на $12 млрд.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на официальной церемонии открытий 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    "Вчера мы подписали с банком новую программу партнерства на $12 млрд. Как всем вам хорошо известно, в нынешние неспокойные времена в мировой экономике происходят сложные изменения, стремительно осваиваются новые технологии. Сами обстоятельства требуют, чтобы мы совместно с банком внедрили новые механизмы и действенные подходы для обеспечения устойчивого развития", - подчеркнул Ш.Мирзиёев.

    Азиатский банк развития Шавкат Мирзиёев Узбекистан
    Özbəkistan və ADB 12 milyard dollarlıq tərəfdaşlıq proqramı imzalayıb
    Uzbekistan, ADB ink $12B partnership program

    Последние новости

    12:22

    Ильхам Алиев раскритиковал Европейский парламент

    Внешняя политика
    12:21

    Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал проведение саммита ЕПС в Армении

    В регионе
    12:20

    Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктов

    Внешняя политика
    12:19

    Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией сегодня - реальность

    Внешняя политика
    12:16

    Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    12:14
    Фото

    В Габале стартовал фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    12:13

    В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиники

    Происшествия
    12:10

    ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значение

    В регионе
    12:01

    Пашинян заявил что, надеется посетить Баку в 2028 году

    Внешняя политика
    Лента новостей