Узбекистан и АБР подписали программу партнерства на $12 млрд
Экономика
- 04 мая, 2026
- 09:44
Узбекистан и Азиатский банк развития (АБР) подписали новую программу партнерства на $12 млрд.
Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на официальной церемонии открытий 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.
"Вчера мы подписали с банком новую программу партнерства на $12 млрд. Как всем вам хорошо известно, в нынешние неспокойные времена в мировой экономике происходят сложные изменения, стремительно осваиваются новые технологии. Сами обстоятельства требуют, чтобы мы совместно с банком внедрили новые механизмы и действенные подходы для обеспечения устойчивого развития", - подчеркнул Ш.Мирзиёев.
