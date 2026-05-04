Узбекистан и АБР подписали программу партнерства на $12 млрд

Узбекистан и Азиатский банк развития (АБР) подписали новую программу партнерства на $12 млрд.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на официальной церемонии открытий 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

"Вчера мы подписали с банком новую программу партнерства на $12 млрд. Как всем вам хорошо известно, в нынешние неспокойные времена в мировой экономике происходят сложные изменения, стремительно осваиваются новые технологии. Сами обстоятельства требуют, чтобы мы совместно с банком внедрили новые механизмы и действенные подходы для обеспечения устойчивого развития", - подчеркнул Ш.Мирзиёев.