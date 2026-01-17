İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Parisdə beş polis təlim zamanı xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 18:11
    Parisdə beş polis təlim zamanı xəsarət alıb

    Fransanın paytaxtı Parisdə çevik reaksiya bölmələrində təlim keçən beş polis qapalı otağa gözlənilmədən qumbara atılması nəticəsində zəhərlənib.

    "Report" "Le Parisien" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, hadisə 9 yanvarda baş versə də, bu barədə məlumat bu gün yayılıb.

    İnsident Parisdəki mühafizə şirkətinin qərargahında təlim zamanı baş verib.

    Qeyd olunur ki, polis əməkdaşlarından biri komadadır, digər həmkarları isə nəfəs almaqda çətinlik çəkirlər. Bunun səbəbi, ehtimal ki, karbon qazının təsiridir. Ümumilikdə hadisə nəticəsində iki polis xəstəxanaya yerləşdirilib.

    İlkin məlumata görə, təlimçi tabeliyində olanları gözlənilmədən yaxalamaq və onların stresli vəziyyətdə davranışlarını yoxlamaq istəyib. Lakin o, bu tip qumbaranın karbon qazı buraxdığını və qapalı məkanlarda istifadəsinə məhdudiyyətlər olduğunu nəzərə almayıb.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma davam edir.

    Fransa Paris polis Təlim Zəhərlənmə
    В Париже 5 полицейских пострадали во время учения

    Son xəbərlər

    18:38

    Rusiyanın İrkutsk vilayətində ticarət mərkəzində yanğın başlayıb

    Digər ölkələr
    18:29

    "Şamaxı" Azərbaycanın U-21 millisinə qalib gəlib

    Futbol
    18:11

    Sumqayıtda aptekdə yanğın baş verib

    Hadisə
    18:11

    Parisdə beş polis təlim zamanı xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    17:49

    Avtomobillərdən maqnitofon oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:40

    Ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 31 fakt müəyyən edilib

    Hadisə
    17:40

    Ərzurumda mebel müəssisəsində partlayış olub, iki nəfər ölüb

    Region
    17:34

    Azərbaycan Belarusdan torf tədarükünü kəskin artırıb

    Biznes
    17:31

    Sumqayıtda biznes qurmaq adı altında 24 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti