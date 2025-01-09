В Панаме предупредили о последствиях выполнения требований Трампа

Выполнение требований избранного президента США Дональда Трампа о возвращении Соединенным Штатам контроля над Панамским каналом приведет к "хаосу" в грузоперевозках.

Выполнение требований избранного президента США Дональда Трампа о возвращении Соединенным Штатам контроля над Панамским каналом приведет к "хаосу" в грузоперевозках.

Как передает Report , об этом заявил газете The Wall Street Journal c таким предупреждением выступил глава компании - администратора канала Рикаурте Васкес Моралес.

"Правила есть правила, и исключений нет. Мы не можем дискриминировать китайцев, американцев или кого-либо еще. Это нарушит договор о нейтралитете, международное право и приведет к хаосу", - заявил он.

"Обвинения в том, что Китай управляет Панамским каналом, необоснованны. Китай не имеет никакого отношения к нашим операциям", - добавил Васкес Моралес.

По данным американского издания, стоимость прохода судов через Панамский канал варьируется от $300 тыс. до $1 млн.

"Тарифы применяются ко всем судам со всего мира, исключений нет", - подчеркнул Васкес Моралес. Он опроверг заявления избранного американского лидера о том, что с судов США взимается более высокая плата за проход через канал. Единственным исключением, по его словам, являются военные корабли США, которым предоставляется право приоритетного прохода через канал.

Васкес Моралес также указал, что Панама не запрашивала средств у США на модернизацию и поддержание канала, компания-администратор финансирует текущий ремонт за счет собственных доходов.

Ранее Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Панамский канал может снова перейти в собственность Соединенных Штатов.