О нас

В Панаме предупредили о последствиях выполнения требований Трампа

В Панаме предупредили о последствиях выполнения требований Трампа Выполнение требований избранного президента США Дональда Трампа о возвращении Соединенным Штатам контроля над Панамским каналом приведет к "хаосу" в грузоперевозках.
Другие страны
9 января 2025 г. 04:16
В Панаме предупредили о последствиях выполнения требований Трампа

Выполнение требований избранного президента США Дональда Трампа о возвращении Соединенным Штатам контроля над Панамским каналом приведет к "хаосу" в грузоперевозках.

Как передает Report, об этом заявил газете The Wall Street Journal c таким предупреждением выступил глава компании - администратора канала Рикаурте Васкес Моралес.

"Правила есть правила, и исключений нет. Мы не можем дискриминировать китайцев, американцев или кого-либо еще. Это нарушит договор о нейтралитете, международное право и приведет к хаосу", - заявил он.

"Обвинения в том, что Китай управляет Панамским каналом, необоснованны. Китай не имеет никакого отношения к нашим операциям", - добавил Васкес Моралес.

По данным американского издания, стоимость прохода судов через Панамский канал варьируется от $300 тыс. до $1 млн.

"Тарифы применяются ко всем судам со всего мира, исключений нет", - подчеркнул Васкес Моралес. Он опроверг заявления избранного американского лидера о том, что с судов США взимается более высокая плата за проход через канал. Единственным исключением, по его словам, являются военные корабли США, которым предоставляется право приоритетного прохода через канал.

Васкес Моралес также указал, что Панама не запрашивала средств у США на модернизацию и поддержание канала, компания-администратор финансирует текущий ремонт за счет собственных доходов.

Ранее Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Панамский канал может снова перейти в собственность Соединенных Штатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Panama kanalının rəhbəri ABŞ-nin yeni prezidentilə bağlı xəbərdarlıq edib

Самое читаемое

AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
4 января 2025 г. 14:40
Полицию в РФ наделят правом беспрепятственно заходить в дома мигрантов
Полицию в РФ наделят правом беспрепятственно заходить в дома мигрантов
2 января 2025 г. 08:44
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
6 января 2025 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi