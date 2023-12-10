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В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа

В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе заявил, что Соединенные Штаты должны нести ответственность за атаки армии Израиля по сектору Газа.
Другие страны
10 декабря 2023 г. 14:33
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе заявил, что Соединенные Штаты должны нести ответственность за атаки армии Израиля по сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Штайе выступил на конференции Дохийского форума в Катаре.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в ходе заседания совета по чрезвычайным ситуациям назвал ситуацию со здравоохранением в секторе Газа катастрофической.

Он отметил, что сейчас в анклаве условия идеальны для распространения смертельных заболеваний.

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