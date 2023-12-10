В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе заявил, что Соединенные Штаты должны нести ответственность за атаки армии Израиля по сектору Газа.

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе заявил, что Соединенные Штаты должны нести ответственность за атаки армии Израиля по сектору Газа.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Штайе выступил на конференции Дохийского форума в Катаре.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в ходе заседания совета по чрезвычайным ситуациям назвал ситуацию со здравоохранением в секторе Газа катастрофической.

Он отметил, что сейчас в анклаве условия идеальны для распространения смертельных заболеваний.