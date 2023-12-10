В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе заявил, что Соединенные Штаты должны нести ответственность за атаки армии Израиля по сектору Газа.
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По данным агентства, Штайе выступил на конференции Дохийского форума в Катаре.
До этого глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в ходе заседания совета по чрезвычайным ситуациям назвал ситуацию со здравоохранением в секторе Газа катастрофической.
Он отметил, что сейчас в анклаве условия идеальны для распространения смертельных заболеваний.