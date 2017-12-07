В Палестине проходит всеобщая забастовка из-за решения Трампа по Иерусалиму

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Всеобщая забастовка парализовала все стороны жизни на Западном берегу реки Иордан в знак протеста против решения Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Работа остановилась во всех секторах образования – закрылись школы, институты и университеты по решению министерства образования. Забастовка затронула и торговлю - магазины закрылись.

Палестинские фракции призвали палестинцев выйти на демонстрации.

В знак протеста против решения Трампа местные власти погасили освещение новогодних елок и огни мечети Аль-Акса.