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    В Палестине проходит всеобщая забастовка из-за решения Трампа по Иерусалиму

    В знак протеста против решения Трампа местные власти погасили освещение новогодних елок и огни мечети Аль-Акса© Reuters/ Musa Qawasma

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Всеобщая забастовка парализовала все стороны жизни на Западном берегу реки Иордан в знак протеста против решения Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Работа остановилась во всех секторах образования – закрылись школы, институты и университеты по решению министерства образования. Забастовка затронула и торговлю - магазины закрылись.

    Палестинские фракции призвали палестинцев выйти на демонстрации. 

    В знак протеста против решения Трампа местные власти погасили освещение новогодних елок и огни мечети Аль-Акса.

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