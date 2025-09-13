В пакистанской провинции Пенджаб из-за наводнений погибли свыше сотни человек

Число погибших в результате наводнений в пакистанской провинции Пенджаб превысило 100 человек.

Как передает Report со ссылкой на TRT Wold, об этом сообщил представитель Провинциального управления по борьбе со стихийными бедствиями (PDMA).

"Это бедствие, описываемое как крупнейшее в истории Пенджаба, затопило более 4700 деревень и затронуло 4,57 млн человек", - сообщил комиссар по оказанию помощи Набиль Джавед в новом отчете.

Джавед сказал, что 2,51 млн человек были эвакуированы в безопасные районы.

Генеральный директор PDMA Ирфан Али Кхатия сообщил, что спасательные и восстановительные операции продолжаются.

По данным ООН, всего с 26 июня из-за сильных муссонных дождей и последовавших наводнений в Пакистане погибли 932 человека, были разрушены 8238 домов.