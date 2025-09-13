Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    В пакистанской провинции Пенджаб из-за наводнений погибли свыше сотни человек

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 18:06
    В пакистанской провинции Пенджаб из-за наводнений погибли свыше сотни человек

    Число погибших в результате наводнений в пакистанской провинции Пенджаб превысило 100 человек. 

    Как передает Report со ссылкой на TRT Wold, об этом сообщил представитель Провинциального управления по борьбе со стихийными бедствиями (PDMA).

    "Это бедствие, описываемое как крупнейшее в истории Пенджаба, затопило более 4700 деревень и затронуло 4,57 млн человек", - сообщил комиссар по оказанию помощи Набиль Джавед в новом отчете.

    Джавед сказал, что 2,51 млн человек были эвакуированы в безопасные районы.

    Генеральный директор PDMA Ирфан Али Кхатия сообщил, что спасательные и восстановительные операции продолжаются.

    По данным ООН, всего с 26 июня из-за сильных муссонных дождей и последовавших наводнений в Пакистане погибли 932 человека, были разрушены 8238 домов.

    Пакистан наводнение жертвы
    Pakistanda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 100-ü keçib

    Последние новости

    19:10
    Фото

    В Хырдалане жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

    Происшествия
    18:56

    В Грузии арестован экс-министр обороны Бурчуладзе - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:51
    Фото

    Вернувшимся в село Дашбулаг жителям вручили ключи от новых домов - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    18:38

    Во Франции левые в парламенте внесут резолюцию о недоверии Лекорню

    Другие страны
    18:34

    МИД Турции осудил теракт в Пакистане

    В регионе
    18:32

    В Баку будут изменены схемы движения ряда автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    18:24

    CNN: Расследование убийства Кирка вызывает сомнения в компетентности главы ФБР

    Другие страны
    18:11

    Нефтяной завод в Башкортостане подвергся атаке беспилотника

    В регионе
    18:06

    В пакистанской провинции Пенджаб из-за наводнений погибли свыше сотни человек

    Другие страны
    Лента новостей